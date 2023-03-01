Dan Kolov-Nikola Petrov GüreşTurnuvası'nda hedef madalyalar

Milli güreşçiler, Bulgaristan'da perşembe günü başlayacak Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'na katılacak.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da dört gün sürecek turnuvada erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde müsabakalar yapılacak.
Şampiyonanın kafile listesinde yer alan milli sporcular şöyle:
Grekoromen: Adem Burak Uzun (55 kilo), Ahmet Ekrem Taşkınoğlu (55 kilo), Abdurrahman Altan (63 kilo), Mehmet Çeker (63 kilo), Furkan Yıldız (67 kilo), Hacı Karakuş (67 kilo), Ahmet Yılmaz (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Beytullah Kayışdağ (97 kilo), Fatih Bozkurt (130 kilo)
Erkekler serbest stil: Ahmet Duman (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Servet Coşkun (70 kilo), Ramazan Sarı (79 kilo), Muhammet Akdeniz (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Erhan Yaylacı (97 kilo)
Kadınlar: Emine Çataloğlu (50 kilo), Şevval Çayır (57 kilo), Eda Tekin (59 kilo), Bükrenaz Sert (72 kilo), Yasemin Adar Yiğit (76 kilo)
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da dört gün sürecek turnuvada erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde müsabakalar yapılacak.
Şampiyonanın kafile listesinde yer alan milli sporcular şöyle:
Grekoromen: Adem Burak Uzun (55 kilo), Ahmet Ekrem Taşkınoğlu (55 kilo), Abdurrahman Altan (63 kilo), Mehmet Çeker (63 kilo), Furkan Yıldız (67 kilo), Hacı Karakuş (67 kilo), Ahmet Yılmaz (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Beytullah Kayışdağ (97 kilo), Fatih Bozkurt (130 kilo)
Erkekler serbest stil: Ahmet Duman (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Servet Coşkun (70 kilo), Ramazan Sarı (79 kilo), Muhammet Akdeniz (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Erhan Yaylacı (97 kilo)
Kadınlar: Emine Çataloğlu (50 kilo), Şevval Çayır (57 kilo), Eda Tekin (59 kilo), Bükrenaz Sert (72 kilo), Yasemin Adar Yiğit (76 kilo)
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