Damonte ve Olleh, Golden Guardians'a transfer oldu

Closer'ın takımından sesler geliyor. Geçtiğimiz mevsim yüksek bir başarı yakalayamayan takım orta koridorunu ve koç ekibini güçlendirme kararı aldı. Twitter üzerinden yaptıkları duyuruya göre Tanner "Damonte" Damonte ve Kim "Olleh" Joo-sung, önümüzdeki Yaz Mevsimi'ni Golden Guradians bünyesinde geçirecek.



Damonte, geçtiğimiz mevsimi Dignitas'ın akademi takımında tamamlamıştı. Lig aşamasını ikinci sırada bitiren orta koridor oyuncusu playofflara çıkmayı başarmış fakat yarı finallerde Evil Geniuses Academy'e yenilerek turnuvadan elenmişti. Önümüzdeki mevsimde ise Golden Guardians'ın LCS kadrosunda Goldenglue'nun yerini alacak. Dignitas'tan gelen orta koridor oyuncusu 2019 senesinde Clutch Gaming bünyesinde Worlds'de mücadele etme fırsatı yakalamıştı.



Damonte'nin gelmesi ile birlikte akademi takımına düşürülen Goldenglue Twitter üzerinde şöyle bir açıklama yaptı:



"Ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü bu benim için beklenmedik ve şaşırtıcı bir değişiklik. LCS seviyesinde bir orta koridor oyuncusu olduğumu biliyorum bu yüzden mücadele etmeyi bırakmayacağım. Yakında daha fazla ayrıntı vermeye çalışacağım."



Takımın bir diğer transferi ise tıpkı Damonte gibi geçtiğimiz mevsimi Dignitas'ın akademi takımında tamamlayan Olleh. Daha önce de Golden Guardians'ta mücadele eden tecrübeli destek oyuncusu eski takımına koç olarak geri döndü. Önümüzdeki Yaz Mevsimi'ni eski takımı ile birlikte geçirecek olan Olleh konumsal koç pozisyonunda. Yani kendisi hem LCS kadrosuna hem de akademi kadrosuna koçluk yapacak.



LCS 2020 Yaz Mevsimi 12 Haziran Cuma günü başlıyor.



Kaynak: 5mid



