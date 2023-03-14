Boston Celtics'in yardımcı koçu Damon Stoudamire'ın Georgia Tech Üniversitesi'nin başantrenörü olmak için Celtics'ten ayrıldığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Stoudamire'ın yardımcı antrenörlük görevinden ayrılacağını Celtics'e bildirdiğini söyledi.



Stoudamire, 2016 yılından Celtics'e yardımcı antrenör olarak katıldığı 2021'e kadar Pacific Üniversitesi'nin başantrenörlüğünü yapmıştı. Stoudamire ayrıca Tommy Lloyd'un alınmasından önce, Arizona Üniversitesi'nin koç adaylarından da biriydi.



Stoudamire, Georgia Tech'te Josh Pastner'ın yerini alacak.





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