Damir Krznar: 'Fenerbahçe'yi zorlayacağız'

Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar, Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.
Krznar yaptığı açıklamada, "Daha önce oynadığımız maçlarda biz favori olmamıza rağmen zorlanarak kazandık. Malta ekibi Birkirkara ve Differdang maçlarını buna örnek verebiliriz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin favori olduğunun hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Kağıt üzerinde tur şansımız çok az olsa da rakibimize sorun çıkaracağız. Fenerbahçe'ye karşı elimizden geldiğince mücadele edeceğiz ve bir üst tura yükselmenin yolunu arayacağız." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe ile Maribor, 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı 17 Ağustos'ta Slovenya'da olacak.
Krznar yaptığı açıklamada, "Daha önce oynadığımız maçlarda biz favori olmamıza rağmen zorlanarak kazandık. Malta ekibi Birkirkara ve Differdang maçlarını buna örnek verebiliriz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin favori olduğunun hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Kağıt üzerinde tur şansımız çok az olsa da rakibimize sorun çıkaracağız. Fenerbahçe'ye karşı elimizden geldiğince mücadele edeceğiz ve bir üst tura yükselmenin yolunu arayacağız." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe ile Maribor, 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı 17 Ağustos'ta Slovenya'da olacak.