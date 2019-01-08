Futbolu bıraktan sonra İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'ın altyapısında antrenrlüğe başlayan Damien Duff, yeni bir kariyere başlıyor.
Shamrock Rovers Kulübü'nden yapılan açıklamada Damien Duff'un, Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı Celtic'in atlyapısında antrenörlük görevine getirildiği belirtildi.
Damien Duff, futbol kariyerini 2016 yılında Shamrock Rovers'da sonlandırırken, 2017 yılında da aynı takımın altyapısında göreve başlamıştı.
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Shamrock Rovers Kulübü'nden yapılan açıklamada Damien Duff'un, Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı Celtic'in atlyapısında antrenörlük görevine getirildiği belirtildi.
Damien Duff, futbol kariyerini 2016 yılında Shamrock Rovers'da sonlandırırken, 2017 yılında da aynı takımın altyapısında göreve başlamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın