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Damien Duff'un yeni takımı açıklandı

2017'den bu yana İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers altyapısında antrenörlük yapan Damien Duff'un, Celtic akademisinde göreve başlayacağı açıklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Damien Duff'un yeni takımı açıklandı
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08 Ocak 2019 01:14
Futbolu bıraktan sonra İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'ın altyapısında antrenrlüğe başlayan Damien Duff, yeni bir kariyere başlıyor.

Shamrock Rovers Kulübü'nden yapılan açıklamada Damien Duff'un, Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı Celtic'in atlyapısında antrenörlük görevine getirildiği belirtildi.

Damien Duff, futbol kariyerini 2016 yılında Shamrock Rovers'da sonlandırırken, 2017 yılında da aynı takımın altyapısında göreve başlamıştı.



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