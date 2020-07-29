İKİ YIL DAHA KONTRATI VAR

Teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda satış listesine konulan'ya sürpriz bir talip çıktı...Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yapan ve şu an Fransa'nın Toulouse'nin yeni başkanı olan, Gaziantep FK'da forma giyen Diarra'ya talip oldu.Fransa Lig 1'de kötü bir yıl geçiren ve bir alt lige düşen Toulouse yeni sezonda bir üst lige çıkmak için Comolli önderliğinde kadro kurma çalışmalarını sürdürürken Gaziantep FK ile kontratı devam eden Diarra'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.Gaziantep FK ile 2 yıl daha kontratı bulunan Malili oyuncu Souleymane Diarra'nın da Fransa'ya tekrar dönmek istediği ve Toulouse'den kırmızı siyahlı kulübe gelecek olan resmi teklifi beklediği öğrenildi. Comolli'nin Diarra'nın menajeriyle görüşmeleri sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde bu transferle alakalı gelişmelerin netleşeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.Kaynak: Gaziantep Güneş