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Damien Comolli'nin reddettiği iki takım

Sportif direktör Damien Comolli'ye başkan Ali Koç'la çalışmaya başlamadan önce iki kulüpten teklif geldiği ancak Fransızın bunları reddettiği kaydedildi.

Kaynak: Sabah
Damien Comolli'nin reddettiği iki takım
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06 Şubat 2019 10:53
Fenerbahçe'de Sportif direktör Damien Comolli'ye başkan Ali Koç'la çalışmaya başlamadan önce iki kulüpten teklif geldiği ancak Fransızın bunları reddettiği iddia edildi.

Bu tekliflerden birinin Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier diğerinin ise Beyaz Rusya'nın Dinamo Brest'ten geldiği ileri sürüldü.

Montpellier'in görevden aldıkları Stambouli'nin yerine futbol direktörlüğü önerdiği Comolli'nin, Brest'in teklifini değerlendirmeye bile almadığı öğrenildi.

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