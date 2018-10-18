Damien Comolli'nin keyfi yerinde

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi. 1 / 23 Fenerbahçe idman - 17 Ekim

Fenerbahçe'nin sezona kötü başlangıcı sonrası en çok eleştirilen isimlerden biri Damien Comolli oldu.Fransız sportif direktör özellikle yaptığı transferlerin performansı ve takım içindeki gruplaşmaları önlem almaması nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu. Buna rağmen Ali Koç, Comolli'ye verdiği desteği açık bir şekilde dile getirdi.Geçtiğimiz hafta başkanla Londra'ya giden Damien Comolli, Koç'un kendisine olan yaklaşımı sayesinde rahat bir nefes aldı. Fransız direktörün dün son derece keyifli olduğu gözlendi.