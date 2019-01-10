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Damien Comolli'nin görev tanımı değişti

Comolli tesislerdeki çalışmalarını sürdürecek ancak karar verici pozisyonunda olmayacak. Yeni yapılandırma doğrultusunda bundan sonra yetki ve sorumluluğu Ersun Yanal ve Volkan Ballı üstlenecek

Kaynak: Milliyet
Damien Comolli'nin görev tanımı değişti
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10 Ocak 2019 08:07
Sarı-Lacivertli kulüpte yeni yapılanma ile birlikte artık saha içi ve buna bağlı tüm sorumluluk Teknik Direktör Ersun Yanal ve İdari menajer Volkan Ballı'ya ait olacak.

Sportif Direktör Damien Comolli ise mesaisinin büyük bölümünü kulüpte harcayacak. Comolli zaman zaman tesislere gidip çalışmaları gözlemleyecek. Ancak burada karar verici pozsiyonda olmayacak.

Fransız direktör geçmiş dönemdeki tecrübeleri sebebiyle uluslararası bağlantılarını kullanıp, transfer çalışmalarında bulunacak. Kulübün futbol branşının yeniden yapıılanması, altyapı ile koordinasyonu ve bunun gibi pek çok yapısal konuyla ilgilenecek. Fakat Comolli artık Samandıra'dan sorumlu isim olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmaları için yurt dışına giden Comolli, Türkiye'ye döndü. Antalya'daki kamp çalışmalarını takip eden Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı ile değerlendirmelerde bulundu. 

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