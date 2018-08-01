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Yaptığı gençleştirme operasyonuyla dikkat çeken, direkt 11 oynayacak futbolcuların transferi için kaynak arayışlarını hızlandırdı. UEFA'nın sıkı denetiminde olan sarı-lacivertliler, sıcak para işini 'iç'ten halletmek istiyor. Sportif direktörve teknik direktör, bu sorunu nasıl aşacaklarına dair kafa patlatırken, gözler bir anda'ya çevrildi.Dünya Kupası'na gidemese de sık sık Brezilya Milli Takımı'nın formasını terlettiği için vitrinde olan oyuncuya kadroda en yüksek değere satılabilecek isim gözüyle bakılıyor. Cocu'nun sistemine ne derece uyacağı da soru işareti olan Sambacı'ya takım aramaya başlayan Comolli, sarı-lacivertli kulübe gelecek transfer tekliflerini de hemen değerlendirmeye alacak.Giuliano'nun satışı gerçekleşirse F.Bahçe yönetimi rahat bir nefes alacak. Hem kadroda bir yabancıyı göndermiş olacak hem de kulübün kasasına yüksek bedelli bir bonservis parası girmiş olacak. Bu sıcak parayı transfere harcamayı planlayan sarı-lacivertliler iki farklı mevkiye oyuncu alacak.Teknik patron Cocu'nun birinci önceliğinin forvet olduğu öğrenildi. Andre Ayew'in hücum gücünü beğenen ancak tam anlamıyla bir forvet olmadığını düşünen Hollandalı, bu mevkide Roberto Soldado'ya alternatif bir isim istiyor. İkinci kritik bölge ise savunma.. Neto'nun gidişinin ardından savunmada bir adam eksilirken, genç Yiğithan'a da teklifler olduğu öğrenildi. Bu yüzden Cocu, stopere mutlaka bir transfer bekliyor.