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Damien Comolli'den İngiltere'de Sissoko mesaisi!

İngiltere'de bulunan Comolli, Moussa Sissoko ile görüşmek için Tottenham kulübünden izin aldı. Ardından tecrübeli orta alan oyuncusu ve menajeriyle bir araya geldi. Görüşmede para ve sözleşme değil karşılıklı hedefler masaya yatırıldı. Taraflar kısa süre içinde yeniden buluşacak. Tottenham cephesi ise kiralama önerisine olumlu yaklaşıyor.

Kaynak: Takvim
Damien Comolli'den İngiltere'de Sissoko mesaisi!
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14 Temmuz 2018 06:52
8 numara transferi için büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe'de Moussa Sissoko sesleri yükseliyor... İngiltere'de bulunan sportif direktör Damien Comolli dün eski kulübü Tottenham Hotspur'u ziyaret etti. Comolli bu ziyarette transferde de önemli bir adım attı ve Moussa Sissoko ile görüşmek için izin aldı.

KULÜBÜN HEDEFLERİNİ ANLATTI

Comolli ardından da Fransız yıldız ve menajeriyle bir araya geldi. Buluşmada parasal konular veya sözleşme konuşulmadı. Comolli, Fenerbahçe'nin projelerini ve hedeflerini Sissoko'ya anlattı.

İNGİLİZ BASINI DA YAZIYOR

Taraflar kısa süre içinde birkez daha bir araya gelecek ve bu görüşmede transfer masaya yatırılacak. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Tottenham kulübü Moussa Sissoko'yu kiralamaya sıcak bakıyor.

N'KOUDOU İÇİN DE GÖRÜŞTÜ

Comolli'nin transfer listesindeki bir başka Tottenham'lı olan Kevin N'Koudou için de temaslarda bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusunun transferinde önemli yol aldığı belirtiliyor..



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