Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye üç müjde

Fransa 2'nci ligine düşürülen Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'den üç isim yer alıyor.
Toulouse'a CEO olması beklenen Comolli; Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor.
Sarı-lacivertli yönetim, resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor.
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Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'den üç isim yer alıyor.
Toulouse'a CEO olması beklenen Comolli; Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor.
Sarı-lacivertli yönetim, resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın