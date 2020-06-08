Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye üç müjde

Fransa 2'nci ligine düşürülen Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'den üç isim yer alıyor.Toulouse'a CEO olması beklenen Comolli;ve'ı transfer etmek istiyor.Sarı-lacivertli yönetim, resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor.