Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye üç müjde

Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli'nin listesinde sarı-lacivertli takımdan üç isim bulunuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye üç müjde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2020 09:06
Fransa 2'nci ligine düşürülen Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'den üç isim yer alıyor.

Toulouse'a CEO olması beklenen Comolli; Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli yönetim, resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için