Damien Comolli, Ligue 1'e yükseldi!

Fransa Ligue 2'nin 35. haftasında Toulouse ile Niort karşı karşıya geldi. Stadium Municipal Toulouse'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Damien Comolli'nin 2 sezondur başkanlığını yaptığı Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Brecht Dejaegere ve 78. dakikada Ado Onaiwu kaydetti.



Toulouse, bu galibiyetle birlikte puanını 76'ya yükseltti ve bitime 3 hafta kala Fransa Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi.



Kariyerinde Monaco, Arsenal, Saint-Etienne, Tottenham, Liverpool gibi kulüpler olan Damien Comolli, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.





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