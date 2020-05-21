Damien Comolli kulübün başına geçiyor

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Damien Comolli, Fransa'da başkan oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Damien Comolli kulübün başına geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2020 20:30
Fenerbahçe'deki hamleleri eleştirilere maruz kalan ve Türkiye'den çok iyi anılarla ayrılamayan Damien Comolli, Fransa'da başkan oluyor!

Sezonun tescil edilmesiyle Ligue 2'ye düşen Toulouse, RedBird Capital Partners adında ABD'li bir yatırım şirketine satıldı.

Fransız basınında yer alan son bilgilere göre ABD'li şirket, Fransız spor adamı Damien Comolli'yi takımın başına getirerek, kulübün geleceğini şekillendirmesine izin verecek.

Fransa'da St.Etienne'in sportif direktörü olacağı ile ilgili iddialar da olan 47 yaşındaki Comolli'nin de bir takımı sıfırdan kurmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için