Damien Comolli: 'Gereken transferler yapılacak'

İstanbul'a gelip tesisleri gezen ve ev bakan bile bakan Jack Wilshere'ın son anda West Ham ile anlaşmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.Futbolun patronu Damien Comolli ise yaptığı açıklamalarla Sarı-Lacivertliler'e umut saçtı. Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre, 26 yaşındaki İngiliz yıldızın transferi için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Comolli, "Cocu da Wilshere'ı istiyordu, biz de. Yönetim üstüne düşen görevi yaptı. İstanbul'a çağrıldı, iyi teklifler sunduk. Ancak ailesinin aşırı baskısı nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Bence onun buraya gelmesi bile büyük başarı" ifadesini kullandı.Bundan sonraki süreçle ilgili de konuşan Comolli şöyle devam etti:"Fenerbahçe'nin mali konularda dikkatli davranması lazım. Havaya saçılacak para yok. Dünyanın her yerinde çok iyi scoutlarımız var. Pek çok isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bazıları ile büyük oranda anlaştık. Açıklamak için doğru zamanı bekliyoruz. Acele edip hata yapmak istemiyoruz. Takıma ihtiyaç duyulan transferler yapılacak. Taraftarımız akın akın kombine almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Bizler de iyi transferler yaparak bu sevginin karşılığını vereceğiz."