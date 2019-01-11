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Damien Comolli, Fransa'ya geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'de transfer politikaları nedeniyle eleştirilen Sportif Direktör Damien Comolli için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Damien Comolli, Fransa'ya geri mi dönüyor?
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11 Ocak 2019 18:54
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Fransa'ya geri mi dönüyor? Fransa'nın Nice takımında başkan Jean-Pierre Rivere ve Sportif Direktör Julien Fournier, düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiklerini açıkladılar.

Fransa basını ise Fenerbahçe'de eleştirilen Damien Comolli'nin Nice'in yeni sportif direktörü olabileceğini iddia etti. Comolli'nin bu görev için ilk aday olduğunu belirten Fransızlar, önümüzdeki günlerde sıcak temaslar olabileceğini kaydetti.

TEKRAR FRANSA'YA DÖNEBİLİR

Comolli, Fransa'da 2004-2005 ve 2008-2010 yılları arasında Saint-Etienne takımının sportif direktörü olarak görev almıştı.

Fransa Ligi'nde teknik direktörlüğünü eski oyuncu Patrick Vieira'nın yaptığı Nice, 18 hafta sonunda 26 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.

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