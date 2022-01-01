Damian Lillard sezonu kapattı!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın sezonu kapattığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Lillard'ın karın ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde sezonun geri kalanını kaçıracağını duyurdu.



Charania, Lillard'ın "muazzam bir ilerleme kaydettiğini" ve antrenmanlarda iyi göründüğünü belirtse de, Portland'ın normal sezonun bitimine kalan 12 maç kala kendisini kadro dışında tutmaya karar verdiğini açıkladı.



Blazers şu anda 26-44'lük derecesinde yer alırken, plantar fasiit nedeniyle parkelerden uzak kalan diğer oyuncusu Jusuf Nurkic'i All-Star molasında kadro dışı bırakmasından bu yana son 11 maçın 10'unu kaybetmişti.



