Damian Lillard, NBA 2K21'in kapak yıldızı oldu!

Popüler video oyunu NBA 2K21'in yapımcılarının, önümüzdeki sezonun oyununun kapağında yer alacak üç sporcudan biri olarak Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ı seçtikleri açıklandı.Lillard, serinin yüzü olarak adlandırılacak NBA yıldızlarının arasına katılacak ve NBA 2K20 kapak yıldızı Anthony Davis'i takip edecek.İkonik serinin geliştiricilerinin bu hafta üç kapak sporcunun hepsini göstermesi bekleniyor. Basketbol hayranları hangi oyuncuların son iki sırayı alacağına dair tahminlerini yapacaklar..Bu ayın başlarında oyunun PlayStation 5 için yayınlanan tanıtım videosunda, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson yer almıştı. Lakin, Zion'ın diğer iki kapak atletinden biri olduğuna dair bir garanti bulunmuyor. ESPN'den Andrew Lopez, Williamson'ın 2K ile daha önce bir anlaşmasınının olduğunu bildirmişti.Resmi olarak doğrulanmamış olmasına rağmen, 2K21'in geçmişte yaptığı gibi bir Legends Edition kapağına sahip olabileceği düşünülüyor. Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, önceki sezon Legends Edition'ın kapak atletiydi.