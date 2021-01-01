Damian Lillard, Lakers söylentilerine yanıt verdi

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, sezon başlamadan önce Los Angeles Lakers'a takas olacağına dair söylentilere yanıt verdi.



All-Star oyuncunun gelecek sezondan önce Lakers'a katılıp katılmayacağına dair ne kadar miktara bahse girilmesi gerektiğini soran Twitter'daki bir kullanıcıya yanıt veren Dame, "Bir milyon dolarına gir" şeklinde karşılık verdi.



Portland'ın şampiyonluk şansında bir gelişme görmek istediği belirtilen Lillard'ın adı, yaz döneminde birçok takımla geçiyordu.



Russell Westbrook, Anthony Davis ve LeBron James'e gelecek sezon toplam 120.75 milyon dolar ödeyecek olan Lakers'ın, Lillard için yeterli bir maaş boşluğu bulunmuyor.



