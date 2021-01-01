Damian Lillard isyanda!: "Böyle hakemlik olmaz..."

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, NBA'deki yeni faul kuralı değişikliklerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.



Yeni NBA sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve neredeyse her hücum kategorisinde kariyerinin en düşük rakamlarını gören Portland yıldızı, %36.5 şut isabetiyle (%25 üçlük) yalnızca 19.3 sayı ortalamasına sahip.



Dame, ligin bu sezon öncesinde "doğal olmayan hareketlerle faul alma" kuralını kaldırmasıyla değişen hakem düdüklerini, şu ifadelerle eleştirdi:



"Oyunun bu şekilde yönetilmesi, kabul edilemez bir şey. Fazla büyütmemeleri için çok derine inmek istemiyorum ama gözden kaçan bazı düdükler, yani, hadi ama...



Hakemleri kandırmaya çalışan biri olmadığım için kural değişikliğinin beni etkilemeyeceğini düşünmüştüm. Ama bu kabul edilemez bir durum."



Lillard aynı zamanda serbest atış denemelerinde kariyerinin en düşük ortalamasını yakalıyor ve geçtiğimiz sezonki 7.2'lik ortalaması sonrası, bu sezon yalnızca 3.4'te kalmış durumda.



