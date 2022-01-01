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Damian Lillard en az 6-8 hafta yok!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın karnından geçireceği ameliyat sebebiyle en az altı ila sekiz hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın karnından geçireceği ameliyat sebebiyle en az altı ila sekiz hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Lillard'ın bu hafta biri St. Louis'de ve diğeri Philadelphia'da olmak üzere iki uzmanla görüştüğü ve her ikisinin de bu kararın en iyi karar olacağı konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Dame'ın bu sezon sezona geri dönmesinin, sağlığına ve Trail Blazers'ın sıralamadaki konumuna bağlı olacağı söylendi.

Lillard'ın mevzubahis sakatlığı kendisini ilk olarak Tokyo Olimpiyatları sırasında rahatsız etmeye başlamıştı.


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