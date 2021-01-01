"Damian Lillard, Ben Simmons'la oynamak istiyor" iddiası!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, Blazers'ta Philadelphia 76ers point guardı Ben Simmons'la "oynamak istediği" iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick'e göre Lillard'ın Trail Blazers ile geleceği hakkında şüpheler devam etse de, takım Ben Simmons için bir takas yaparak kendisine yardımcı olabilir:



"Birden fazla kaynağın The Athletic'e verdiği demece göre Lillard, Philadelphia 76ers'ın üç kez All-Star seçilmiş oyuncusu Ben Simmons ile oynamak istiyor."



Charania ve Amick, eski genel menajer Neil Olshey'nin, Simmons karşılığında aralarında CJ McCollum'ın, bir ilk tur draft hakkının ve genç bir oyuncunun bulunduğu bir takas paketi üzerine "görüşmeler yaptığını" bildirdiler.



Olshey, takımın mesleki ahlak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz Cuma günü görevden alınmıştı.



