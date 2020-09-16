Dame ve CJ, Clippers'la Twitter'da dalga geçtiler!

Portland Trail Blazers'ın yıldızları Damian Lillard ve CJ McCollum, Denver Nuggets karşısında 3-1 öne geçtikten sonra seriyi kaybeden LA Clippers'ın oyuncuları Paul George ve Patrick Beverley ile dalga geçtiler.



Clippers, ikinci turda Nuggets'a 7. maçı kaybettikten sonra, playofflarından şok edici bir şekilde ayrıldı. Clippers, seride 3-1 öne geçtikten sonra, üç maç üst üste kaybetti.



Kawhi Leonard ve George ile ilk sezonlarında playofflara şampiyonluk beklentileriyle giren Clippers için bu, sarsıcı bir sonuç oldu.



Clippers'ın çöküşünden büyük keyif alan iki kişi de Lillard ve McCollum'dı. İki Blazer'ın, Clippers ile bubble'daki sıralama maçlarına kadar uzanan bir sürtüşmeleri olduğu için, LA ekibinin bu durumundan faydalanmadan geceyi tamamlamadılar.



Lillard, Beverley'ye şu tweet'i attı:



"Sanırım bu Cancun davetini, henüz ayarlamalarımı yapmadığım için uzatmam lazım."



McCollum, Dame'e şu yanıtı tweetledi:



"Şarabı ben getiririm. Hava da her zamanki gibi güzel."



PG'NİN İFADESİNE DEĞİNMEDEN EDEMEDİ



Lillard ayrıca, George'un dün geceki maç sonlarında köşeden yolladığı ve panyaya çarpan üçlüğünü gösteren bir takipçiye de yanıt vererek, PG'nin, kendisinin geçen yılki playoff serisini sonlandıran üçlük isabetine "Kötü bir atış" demesi ile şöyle dalga geçti:



"Bana gayet iyi göründü."



CJ HİÇ GERİ ADIM ATMADI!



McCollum, ayrıca şu tweetleri gönderdi:



"Bu bardağı bitirmeden önceki son tweet'im. Bubble'da oynamak istemediklerine dair oy vermişlerdi. Ama böyle çıkacaklarını düşünmemiştim."



"Özel olarak uçarlarsa kesinlikle Meksika'ya gidebilirler. Büyük bir jet alsalar iyi olur."



"Dame, Cabo'da fazladan bir villan var mı?"



"Maçtan önce bavullarını toplamışlar mıydı acaba."



"Bu Pat Bev'in suçu değil, ortalamasının üstünde sayı atıp işini yapmasına rağmen..."



"Bugün, size gelen mention'ları okumadığınız günlerden biri. Hesaptan çıkıp şifremi başkasına versem iyi olacak."



