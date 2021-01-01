Dame, takas söylentilerini ele aldı: "Herkes benim adıma konuşuyor"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kendisiyle ilgili çıkan takas söylentileri hakkında konuştu.



Trail Blazers'ın başantrenör arayışına bağlı çıkan anlaşmazlıklar ve takımın Lillard'ın etrafında bir şampiyonluk kadrosu oluşturamaması, yıldız oyuncuyu Portland'ın dışına itebilecek faktörler olarak açıklanmıştı.



New York Knicks'in de kendisiyle anlaşma olasılığına hazırlandığı iddia edilen Lillard, her şeye rağmen kamuoyuna açık bir şekilde ekibinden bir takas talep etmemişti.



Dame bu konuyla ilgili, ABD Milli takımının antrenman kampında muhabirlere şunları söyledi:



"Birçok şey yazılıp çiziliyor. Hiçbir şey söylememiş olmama rağmen, benim adıma yorumlar yapılıyor. NBA'de olduğumdan beri beni takip eden tüm insanlar, söylenmesi gerektiğini düşündüğüm bir şey varsa, bunu söyleyeceğimi ve arkasında duracağımı biliyorlar.



Ve söylemem gereken ne varsa, doğrudan (basketbol operasyonları başkanı) Neil'a (Olshey) söylerim ve bunu doğrudan takımımla konuşurum."



Blazers'ın 2012'de altıncı sıradan Draft etmesinden bu yana 24.7 sayı, 6.6 asist ve 4.2 ribaund ortalamalarına sahip olan Lillard'ın, takımla 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



