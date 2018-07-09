Dame, iddiaları bitirdi: "Portland'ı çok seviyorum"

Damian Lillard, geçtiğimiz gün yaz döneminde ilk kez basına konuştu ve Portland Trail Blazers'tan ayrılacağına dair iddialara da yanıt verdi. "Mutsuz değilim"
diyen Dame, "Yaşadığım yeri çok seviyorum. Organizasyonu da, koçlarımızı da. Bulunduğum yeri seviyorum"
diye sözüne devam etti ve şu açıklamayı yaptı: "Bu bir savaş olacak. Görünüşe göre, Golden State ve Rockets önümüzde bulunuyor. Geçen sezon Batı'daki üçüncü sırada biz vardık ve arkamızdaki tüm takımlar, bu dönemde adamlarıyla yeniden imzaladılar. Yani birlikte daha tecrübeli olacaklar ve büyük ihtimalle daha da iyi olacaklar. Denver ve Minnesota gibi takımlar gelişiyor olacak. Bu yüzden bizler bu yaz dönemine bakarak 'bir şey yapmadık' falan dememeliyiz. Sezon başladı mı, işe koyulmalıyız. Yapmamız gerekeni yapmalıyız ve bunun bir yolunu bulmalıyız."
Dame, geçtiğimiz sezon MVP konuşmalarında uzun süre ilk 10 içinde yer almıştı.