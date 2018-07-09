Dame, iddiaları bitirdi: "Portland'ı çok seviyorum"

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Damian Lillard, geçtiğimiz gün yaz döneminde ilk kez basına konuştu ve Portland Trail Blazers'tan ayrılacağına dair iddialara da yanıt verdi.diyen Dame,diye sözüne devam etti ve şu açıklamayı yaptı:Dame, geçtiğimiz sezon MVP konuşmalarında uzun süre ilk 10 içinde yer almıştı.