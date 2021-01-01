Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dame'e göre Durant, "dünyanın en iyisi"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'i "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak adlandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'i "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak adlandırdı.

Tyler Ralph isimli bir antrenör, Twitter'da Durant'in antrenman yaparken defans oyuncusunu geçmeden önce sekiz kez dripling yaptığı bir videoyu paylaşarak, 'gereğinden fazla top sürme' üzerine konuşan kişilere tepki göstermişti:

"İşte bu yüzden 'topu sadece 1-3 kez yere vur' diyen soytarılara hep gülüyorum. Alın bakın, dünyanın en iyi oyuncusu sekiz kez yere vuruyor. Lütfen şu 'gereğinden çok top sürme' muhabbetine son verin. Top hakimiyeti, belki de çalıştığı şeyin bir parçası olabilir. Muhtemelen bu yüzden de o kadar iyi."

Ralph'in ifadelerine yanıt veren Dame, hiç kimsenin Durant'in yeteneğine sahip olmadığına, hatta "dünyanın en iyi oyuncusu olmadığına" dikkat çekti:

"Herkes dünyanın en iyi oyuncusunun sahip olduğu lükse sahip değil haha... bu yüzden insanlar gereğinden çok dripling yapamıyorlar. Ama anlıyorum."

Dame, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Durant ile ABD Milli takımında forma giymiş ve turnuvada altın madalyayı evine götürmüştü.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal