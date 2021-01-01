Dame'e göre Durant, "dünyanın en iyisi"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'i "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak adlandırdı.



Tyler Ralph isimli bir antrenör, Twitter'da Durant'in antrenman yaparken defans oyuncusunu geçmeden önce sekiz kez dripling yaptığı bir videoyu paylaşarak, 'gereğinden fazla top sürme' üzerine konuşan kişilere tepki göstermişti:



"İşte bu yüzden 'topu sadece 1-3 kez yere vur' diyen soytarılara hep gülüyorum. Alın bakın, dünyanın en iyi oyuncusu sekiz kez yere vuruyor. Lütfen şu 'gereğinden çok top sürme' muhabbetine son verin. Top hakimiyeti, belki de çalıştığı şeyin bir parçası olabilir. Muhtemelen bu yüzden de o kadar iyi."



Ralph'in ifadelerine yanıt veren Dame, hiç kimsenin Durant'in yeteneğine sahip olmadığına, hatta "dünyanın en iyi oyuncusu olmadığına" dikkat çekti:



"Herkes dünyanın en iyi oyuncusunun sahip olduğu lükse sahip değil haha... bu yüzden insanlar gereğinden çok dripling yapamıyorlar. Ama anlıyorum."



Dame, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Durant ile ABD Milli takımında forma giymiş ve turnuvada altın madalyayı evine götürmüştü.



