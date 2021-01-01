Dame: "Bucks'ı görünce, şampiyonluğa daha da ikna oldum!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks'ın şampiyon olmasının ardından, Portland'da şampiyonluk kazanabileceğine "daha da ikna olduğu" bildirildi.



The Athletic'den Jason Quick, son makalesinde Lillard'ın Bucks'ın önceki sezonun NBA Finalleri'nde başarıya ulaştığını gördükten sonra, Portland ile bir şampiyonluk kazanabileceğine "daha fazla ikna olduğunu" belirtti:



"Ona umut veren şey, Draymond Green'in Golden State'te 2015'teki ilk şampiyonluğu hakkında bahsettiği şeydi. Ve bu, Chauncey Billups'ın geçtiğimiz Pazartesi günü, önceki sezonun Phoenix Suns ekibi hakkında gündeme getirdiği şeye benziyordu: Hiç kimse o sezonlarda Warriors veya Suns'ın şampiyonluk yarışına girmesini beklemiyordu.



Lillard, 'Bunu gördüğümde, 'gerçekten yapılabilir' demiştim. Ben böyle hissediyorum, bence başarabiliriz.' şeklinde konuştu.



Bir küçük pazar takımı olan Milwaukee'nin NBA şampiyonluğunu kazanmasını izledikten sonra, Lillard, 'Daha da ikna oldum. Bazen, en beklenmedik anda oluyor. Asla bilemiyorsunuz.' dedi."



Trail Blazers, son sekiz yılda sadece bir kez playoffların ikinci turunu geçebilmişti.



