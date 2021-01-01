Dame, Blazers'ın doğru yönde ilerlediğine inanıyor!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, yeni sezona Blazers'ın doğru yönde ilerlediğine 'inanarak' girdiğini söyledi.



Trail Blazers, geçtiğimiz sezon playoffların ilk turunda tükenmiş bir Denver Nuggets takımı tarafından elendiğinden beri, Lillard'ın geleceği hakkında birçok spekülasyon yapılmıştı.



Takımın medya gününde Lillard, sezona Blazers'ın doğru yönde gittiğine "inanarak" girdiğini açıkladı:



"Yıllar boyunca hep rekabetçi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bence bu durum böyle devam edecektir. Açıkçası, geçen sezonun sonunda, kadromuzun gelişmesini ve kazanmak için daha iyi bir şansımız olmasını istemiştim. Ve yaz boyunca bunun nasıl olabileceğini ve bu yönde nasıl adımlar atabileceğimizi konuşmuştuk. Bu sezona da bunun gerçekleşeceğine inanarak giriyorum.



Ekip ve organizasyon olarak o kadar çok şey inşa ettik ki, sadece 'değişiklik yaptık' demek için bir şeyler yapmak istemiyoruz. Bizi gerçekten daha iyi yapabilecek, ulaşmaya çalıştığımız seviyeye çıkarabilecek bir şey olsun istiyoruz. Bu yaz hoşuma giden bazı hamleler yaptık. Zaten adamlardan Kevin Durant'i almalarını beklemiyordum."



