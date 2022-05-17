Dalya sırası Ferdi Kadıoğlu'nda

Altay Bayındır'ın ardından Ferdi Kadıoğlu da dalya demeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli forma ile 99 maça ulaşan genç futbolcu, Malatyaspor deplasmanında süre alması halind e 100. maçını oynayacak.
22 yaşındaki Kadıoğlu, Çubuklu ile 99 maçta 10 gol+ 12 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertli forma ile 99 maça ulaşan genç futbolcu, Malatyaspor deplasmanında süre alması halind e 100. maçını oynayacak.
22 yaşındaki Kadıoğlu, Çubuklu ile 99 maçta 10 gol+ 12 asistlik performans sergiledi.
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