Dalya sırası Ferdi Kadıoğlu'nda

Karagümrük karşısında 100. maçına çıkan Altay Bayındır'ın ardından Ferdi Kadıoğlu da dalya demeye hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dalya sırası Ferdi Kadıoğlu'nda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2022 13:45
Altay Bayındır'ın ardından Ferdi Kadıoğlu da dalya demeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli forma ile 99 maça ulaşan genç futbolcu, Malatyaspor deplasmanında süre alması halind e 100. maçını oynayacak.

22 yaşındaki Kadıoğlu, Çubuklu ile 99 maçta 10 gol+ 12 asistlik performans sergiledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ