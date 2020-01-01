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Dallas'ın radarında, Rudy Gobert olabilir!

NBA'deki bazı yöneticilere göre, Dallas Mavericks'in ölü sezonda Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert ile ilgilenmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki bazı yöneticilere göre, Dallas Mavericks'in ölü sezonda Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert ile ilgilenmesi bekleniyor.

Mavs ekibinin savunma temelli bir oyuncu aradığı ve kendisini almak kolay olmasa da, Gobert'in oldukça iyi bir seçenek olacağının düşünüldüğü belirtildi.

ESPN'den Zach Lowe, yazdığı makalede durumu şu şekilde ele aldı:

"Birkaç rakip yönetici, Mavericks'i, supermax almaya hak kazanan Rudy Gobert için bir takas hedefi olarak gösterdi. Ne düşündüklerini anlayabiliyorum, Dallas'ın sallantılı savunmasını dengelemek için potaya devrilen bir pivot, ama tam kafama oturmuyor.

Porzingis'in pivot pozisyonunda oynaması gereken bir yerde, Gobert ve Porzingis'e 65 milyon dolar ayırmak pek uygun değil.

Ve diyelim ki Mavs Gobert'i bir şekilde alabildi ve ardından Antetokounmpo'yu imza-ve-takas yoluyla elde etmenin bazı yollarını aradı. Yeniden yapılanacak olan Bucks, Gobert'i ister mi?

Çok yüksek ihtimalle Porzingis'i tercih edeceklerdir, ancak bu durum, Antetokounmpo ve Gobert'i hücuma uydurma yolunu ya da kendisi için üçüncü bir takım bulma durumunu, Dallas'a bırakıyor. (Dallas'ta Utah'ın isteyeceği çok şey olup olmadığı da ayrı bir mesele.)"

Gobert, önceki sezon Jazz formasıyla 15.1 sayı ve 13.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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