Dallas, Willie Cauley-Stein'ı takımda tuttu!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Dallas Mavericks, serbest oyuncu Willie Cauley-Stein'ı takımda tutmak için kendisine iki yıllığı 8.2 milyon dolarlık bir kontrat vermeyi kabul etti.



Charania, sözleşmenin 2021-22 sezonu için bir takım opsiyonu içerdiğini de sözlerine ekledi.



Dallas, Cauley-Stein'ı Ocak ayında Golden State Warriors'tan, bu yılın Draftı'ndaki bir ikinci tur seçimi karşılığında kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, Mavericks ile oynadığı 13 maçta 5.2 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalamış, ancak Orlando'da düzenlenen sezon devamında oynamamayı tercih etmişti.



Cauley-Stein, bu sezon için 2.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayı reddettikten sonra, serbest oyuncu olmuştu.



