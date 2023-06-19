Dallas Mavericks'in, eski oyuncusu Harrison Barnes ve Boston Celtics forveti Grant Williams ile ilgilendiği iddia edildi.



Playoff dışında kaldığı hayal kırıklığı yaratan bir sezonun sonrasında Mavericks'in, şampiyonluk için rekabet edebilmeyi sağlamak adına Luka Doncic etrafındaki kadrosunu daha da güçlendirmek istediği biliniyor.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Dallas'ın bu yolda Williams ve Sacramento Kings forveti Barnes'ı radarına aldığını bildirdi.



Bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olan ve sezonu 8.1 sayı, 4.6 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile tamamlayan Williams, Scotto'nun belirttiği üzere Doncic ile aynı menajerlik şirketi tarafından temsil ediliyor.



Sacramento'ya takaslanmadan önce iki buçuk yıl Mavs forması giyen Barnes ise, geçtiğimiz sezon maç başına 32.5 dakikada 15.0 sayı, 4.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ