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"Dallas ve Brooklyn, Kyrie takası için görüştüler" iddiası!

Dallas Mavericks ve Brooklyn Nets ekiplerinin, muhtemel bir Kyrie Irving takası için görüştükleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks ve Brooklyn Nets ekiplerinin, muhtemel bir Kyrie Irving takası için görüştükleri iddia edildi.

SNY'den Ian Begley, Mavericks'in Kyrie ile ilgili bir takas için Nets'e ulaşan takımlar arasında yer aldığını ve bu görüşmelerde Kristaps Porzingis'e de yer verdiğini belirtti.

Ancak The Athletic'den Shams Charania, Kyrie'nin bu sezon bir noktada takıma geri döneceğine dair umutların yükseldiğini bildirmişti.

Porzingis, Mavs formasıyla maç başına 29.8 dakika süre alarak 19.5 sayı ortalaması yakalıyor. Letonyalı uzunun Mavericks ile yaptığı kazançlı anlaşmasının bitmesine bir sezon daha var ve 2023-24 sezonundaki 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu da kullanma hakkına sahip.


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