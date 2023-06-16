Dallas Mavericks ve Atlanta Hawks'ın, John Collins merkezli bir takas üzerine görüşmeler yaptığı söylendi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, önerilen takasta Mavs'in Davis Bertans ve NBA Draftı'ndaki 10 numaralı seçim karşılığında Collins'i ve 15 numara seçimini alabileceğini belirtse de, görüşmelerin "ilerlemiş gibi görünmediğini" de sözlerine ekledi.



Son birkaç sezondur takas spekülasyonununa adı karışan Collins, bu sezon 100 pozisyon başına 20.8 sayı ve 10.3 ribaund ortalamaları yakalayarak kariyerinde bu alanlarda en düşük seviyelerini görmüştü.





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