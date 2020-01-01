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Dallas, üçüncü yıldız olarak Zach LaVine için, Bulls'a ulaştı

The Ringer'dan Kevin O'Connor, Dallas Mavericks'in, olası bir Zach LaVine takası için Chicago Bulls'a ulaştığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'dan Kevin O'Connor, Dallas Mavericks'in, olası bir Zach LaVine takası için Chicago Bulls'a ulaştığını belirtti.

Mavericks'in, Kristaps Porzingis ve Luka Doncic ile eşleşebilecek üçüncü bir yıldız aradığı biliniyor. Bununla birlikte, diğer takımlar da LaVine için takas yapmak istediklerini belirtmişlerdi.

Bulls'un genç yıldızı, 25.5 sayı ortalamasına sahip olarak yıldızlaştığı bir sezonu geride bırakmıştı.

LaVine'ın Bulls ile olan mevcut anlaşmasında iki yılı ve 39 milyon dolar alacağı bulunuyor.


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