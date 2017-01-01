Dallas, Tim Hardaway Jr.'ı tutabileceğine güveniyor

New York Times'tan Marc Stein'e göre Dallas Mavericks, bu ölü sezonda serbest kalacak olan Tim Hardaway Jr.'ı yeniden imzalama olanağına güveniyor.



Hardaway, Mavericks'in LA Clippers'a karşı oynadığı playoff ilk turunda, deplasmanda 24.5 sayı ortalamasına sahip.



Hardaway, Mavericks için bu sezon maç başına 28.4 dakikada 16.6 sayı, 3.3 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile oynamıştı.



New York Knicks, Hardaway'e 2017 ölü sezonunda dört yıllığı 71 milyon dolarlık bir kontrat vermiş ve ardından 2019'da Kristaps Porzingis anlaşmasının bir parçası olarak Mavericks'e takas etmişti.



