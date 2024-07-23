Dallas Mavericks, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre serbest oyuncu Spencer Dinwiddie ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Dinwiddie daha önce 2022'de yapılan Kristaps Porzingis takası kapsamında Mavericks forması giymişti. Tecrübeli guard, Dallas'ın o sezon Batı Konferansı finallerine gitmesinde önemli bir rol oynamış ve playofflarda 14,2 sayı ortalaması yakalamıştı.



Dallas, 31 yaşındaki oyuncuyu 2022-23 sezonunda Kyrie Irving takasının önemli bir parçası olarak Brooklyn Nets'e göndermişti.



Dinwiddie önceki sezonu Nets ve Los Angeles Lakers formalarıyla 10,5 sayı, 4,7 asist ve 2,7 ribaund ortalamaları ile tamamladı.





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