Dallas Mavericks'in, bu sezon Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'i kadrosuna katmakla ilgilenmiş olduğu iddia edildi.



Denver Nuggets'ın Lakers'ı Batı konferansı finallerinde süpürmesi sonrası, Fox Sports'tan Colin Cowherd, 'The Volume' isimli programda Dallas'ın son takas gününde gözünü Davis'e kestirdiğini ve önümüzdeki ay yapılabilecek olası bir anlaşma hakkında "bir şeyler duyulabileceğini" söyledi.



"Dallas AD'ye bayılırdı. Tüm sorunlarını çözecek kişi kendisi. Onlara ikinci bir skorer kazandırmış olur. Ayrıca bunun için topu elinde tutmaya da ihtiyaç duymaz. Luka da (Doncic) 70 maç oynayıp istikrarlı bir enerji sunar. Anthony, kendisine set çizilmeden rahatça 23 bulabilir ve çember koruyucusu görevini de üstlenir. Son takas gününde Dallas'ın gözünü Anthony Davis'e kestirdiğini duymuştum.



Lakers, LeBron'un Kyrie Irving'e hâlâ zaafı olduğunu düşünüyor. Lakers ve Mavericks hakkında, bence önümüzdeki ay falan bir şeyler duyarız gibime geliyor, buna cidden inanıyorum ve bence telefonu açıp bir dinlemeleri gerekiyor."



Davis, playoff döneminde maç başına 23.0 sayı, 14.0 ribaund ve 3.0 blok ortalamaları yakalamıştı.



