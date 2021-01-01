"Dallas, Porzingis'in takas değeri hakkında etrafı yokladı" iddiası

Bleacher Report'tan Jake Fischer, Dallas Mavericks'in Kristaps Porzingis ile takas yapma olasılığını yoklayacağını iddia etti.



Bleacher Report'a konuşan bir genel menajer, Mavericks ekibinin Porzingis'in takas değeri hakkında "etrafı yokladığını" belirtti:



"Bunu kesinlikle yokladılar. Bir noktada bunun olacağını bildikleri için, durumun ateşini ölçüyorlar."





Mavericks'in ayrıca, Porzingis'i desteklemek için kadroya bir pivot eklemekle ilgilendiği de iddia edildi.



Aynı rapora göre Mavs, Letonyalı uzunun yanına Andre Drummond gibi bir oyuncu eklemek isteyebilir.



Porzingis dizinden sakatlanarak sezonun ilk dokuz maçını kaçırmıştı ve bu yıl oyununun her iki tarafında da halen biraz sıkıntı çekiyor.



Takas için son tarih 25 Mart olarak belirlenmiş durumda ve Porzingis ise Dallas ile beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir sözleşme altında.



