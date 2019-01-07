Dallas, Otto Porter'ı istiyor!

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Dallas Mavericks'in Washington Wizards forveti Otto Porter'u takas etme konusunda ilgilendiklerini belirttikleri açıklandı.26 yaşındaki Porter, maç başına ortalama 11.7 sayı, 5.6 ribaund ve 2.0 asist ortalaması ile oynuyor ve bu sezon 26 milyon dolar, 2019-20'de 27 milyon dolar ve 2020-21'de ise 28 milyon dolar alacak.Washington sezonda 14-23 serisinde ve yakın zamanda John Wall'u sol topuk sakatlığı nedeniyle 6-8 ay arası boyunca kaybetmişti. Dallas ise Batı'da 17-19 serisiyle 12. sırada yer alıyor.