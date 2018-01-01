Dallas Mavericks'ten, cinsel taciz raporlarına itiraz!

Dallas Mavericks, Sports Illustrated'ın, oyuncu personeli direktörü Tony Ronzone'un Temmuz 2019'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ve taciz ettiğini iddia ettiği birçok raporuna itiraz etti.



Mavericks, 2018 yılında, eski takım başkanı Terdema Ussery'ye yönelik soruşturmanın doğrulandığı suçlamalar da dahil olmak üzere, dahili cinsel taciz ve diğer uygunsuz işyeri davranışıyla ilgili birçok iddiadan sonra bağımsız bir soruşturmanın odağıydı. Cuban, skandalın ardından özür dilemiş ve kadın savunuculuk gruplarına 10 milyon dolar vaat etmişti.



Kimliği belirsiz olan bir kadın, Sports Illustrated'dan Jessica Luther ve Jon Wertheim'a, Ronzone'un Temmuz 2019'da kendisine Las Vegas Yaz Ligi'nde cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.



Sports Illustrated'a göre, mevzubahis kadın, Eylül ayında olayla ilgili Cuban'a bir e-posta göndermiş ve Cuban da, e-postayı, 2018 araştırmasının ardından Mavs'in baş etik ve uyum görevlisi olarak işe aldığı Cynthia Wales'e iletmişti. E-postalara göre, kadının avukatları, Mavericks'e, gizlilik anlaşması anlaşmasına bağlı olarak Ronzone ile olan deneyimi hakkında konuştuğu insanların yeminli ifadelerine erişim teklif etmişti.



Mavericks'i temsil eden avukatlar, kadın ve avukatlarının belirli koşullar üzerinde mutabık kalınmadıkça, takıma beyanda bulunmayı reddettiklerini söylediler.



Mavericks dahili olarak kadının hesabını araştırdı ve soruşturmanın şu anda kapalı olduğunu doğruladı.



Takım ayrıca, Sports Illustrated'ın raporlarıyla işbirliği yaptığını ve hikayenin önemli ayrıntıları atladığını veya yanlış tanımladığını ekledi.



