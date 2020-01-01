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Dallas Mavericks'in mesajı, "Eşitlik" olacak!

ABD genelinde protestolara vesile olan Black Lives Matter hareketini destekleyen tüm Dallas Mavericks oyuncularının, formalarında "Eşitlik" kelimesine yer verecekleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ABD genelinde protestolara vesile olan Black Lives Matter hareketini destekleyen tüm Dallas Mavericks oyuncularının, formalarında "Eşitlik" kelimesine yer verecekleri açıklandı.

Kadrosunda Amerikalı olmayan birkaç oyuncu da olan Mavs'de, bu oyuncular formalarında kendi dillerinde "Eşitlik" kelimesine yer verecekler.

Mavs.com muhabiri Dwain Price, attığı tweet'te durumu şöyle açıkladı:

"Tüm Dallas oyuncularının sezonun başlangıcında, formalarının arkasında 'Eşitlik' kelimesi yer alacak. Dwight Powell, Luka Doncic, Kristaps Porzingis, JJ Barea, Maxi Kleber ve Boban Marjanovic'in, formalarında 'Eşitlik' kelimesinin ana dillerinde yer alacağını söyledi."

NBA formalarının arkasında yer alması için onaylanan ve önerilen sosyal mesajların listesi şu şekildeydi:

Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)

Say Their Names (İsimlerini Söyleyin)

Vote (Oy verin)

I Can't Breathe (Nefes Alamıyorum)

Justice (Adalet)

Peace (Barış)

Equality (Eşitlik)

Freedom (Özgürlük)

Enough (Yeter)

Power to the People (İnsanlara Güç)

Justice Now (Şimdi Adalet)

Say Her Name (Adını söyleyin)

Sí Se Puede (Yes We Can - Evet Yapabiliriz)

Liberation (Kurtuluş)

See Us (Bizi Görün)

Hear Us (Bizi Duyun)

Respect Us (Bize Saygı Duyun)

Love Us (Bizi Sevin)

Listen (Dinleyin)

Listen to Us (Bizi Dinleyin)

Stand Up (Ayağa Kalk)

Ally (Müffetik Olun)

Anti-Racist (Anti-Irkçı)

I Am A Man (Ben Bir İnsanım)

Speak Up (Yüksek Sesle Konuş)

How Many More (Daha Kaç Tane Olacak)

Group Economics (Grup Ekonomisi)

Education Reform (Eğitim Reformu)

Mentor (Akıl Hocalığı Yapın).


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