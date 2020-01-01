Dallas Mavericks, üç guard oyuncuyla ilgileniyor

Dallas Mavericks'in, Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie de dahil olmak üzere üç guardı takip etmekle ilgilendiği bildirildi.



ActionNetwork.com'dan Matt Moore'a göre, diğer ikisi Indiana Pacers'dan Victor Oladipo ve New Orleans Pelicans'dan Jrue Holiday:



"Özellikle, Dallas'tan, Indiana Pacers'daki Victor Oladipo'ya, Brooklyn Nets'ten Spencer Dinwiddie'ye ve New Orleans Pelicans'dan Jrue Holiday'e ilgi olduğu düşünülüyor. Bunlar, Doncic ile eşleştirmek için guard pozisyonunda bir yükseltme aradıklarını gösteren işaretler."



Dinwiddie, gerektiğinde üçlük sokabilen ve çemberde bitiriciliği olan, ayrıca bir guard için iyi bir fiziğe sahip olan çok yönlü bir oyun kurucu olarak biliniyor. Kendisi Luka Doncic, Kristaps Porzingis ve Tim Hardaway Jr. ile birlikte bir başka skor tehdidi olabilir.



