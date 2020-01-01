Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dallas Mavericks, üç guard oyuncuyla ilgileniyor

Dallas Mavericks'in, Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie de dahil olmak üzere üç guardı takip etmekle ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Dallas Mavericks'in, Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie de dahil olmak üzere üç guardı takip etmekle ilgilendiği bildirildi.

ActionNetwork.com'dan Matt Moore'a göre, diğer ikisi Indiana Pacers'dan Victor Oladipo ve New Orleans Pelicans'dan Jrue Holiday:

"Özellikle, Dallas'tan, Indiana Pacers'daki Victor Oladipo'ya, Brooklyn Nets'ten Spencer Dinwiddie'ye ve New Orleans Pelicans'dan Jrue Holiday'e ilgi olduğu düşünülüyor. Bunlar, Doncic ile eşleştirmek için guard pozisyonunda bir yükseltme aradıklarını gösteren işaretler."

Dinwiddie, gerektiğinde üçlük sokabilen ve çemberde bitiriciliği olan, ayrıca bir guard için iyi bir fiziğe sahip olan çok yönlü bir oyun kurucu olarak biliniyor. Kendisi Luka Doncic, Kristaps Porzingis ve Tim Hardaway Jr. ile birlikte bir başka skor tehdidi olabilir.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal