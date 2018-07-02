Dallas Mavericks, Salah Mejri'den vazgeçmedi!

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DeAndre Jordan'ı kadrosuna kattığı belirtilen Dallas Mavericks'in, Salaj Mejri'yi de takımda tutma kararı aldığı belirtildi.New York Times'tan Marc Stein'ın haberinde; Mejri'nin Mavericks'ten minimum kontrat alacağı belirtildi. Mejri'nin böylece önümüzdeki sezon yaklaşık 900 bin dolar alacağı ifade edildi.Dallas Mavericks'in bu seçiminin ardından, serbest kalan Nerlens Noel'e kontrat verilmeyeceği bilgisi verildi.32 yaşındaki Tunuslu pivot Salah Mejri, 2015'ten bu yana Dallas Mavericks forması giyiyordu. Mejri, 2013/15 arası oynadığı Real Madrid'de, Mavericks'in yeni yıldızı Luka Doncic ile takım arkadaşıydı.Salah Mejri, geçen sezon çıktığı 61 maçta 12 dakika ortalama süre alıp 3.3 sayı, 4 ribaunt istatistikleri tutturmuştu.