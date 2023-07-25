Dallas Mavericks ekibinin, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in kilo vermesini istediği iddia edildi.



The Athletic'ten Tim Cato, Mavericks'in Luka ile 82 maç boyunca daha iyi sonuç alabilmesi için tercih edilen kilosuna düşmesi hakkında konuştuğunu açıkladı:



"Mavericks yönetimindeki bazı kilit isimler, Doncic ile bu yaz tercih edilen maç kilosuna inmesi hakkında konuştular."



Şu anda yaklaşık 105 kg ağırlığında olan Doncic, önceki sezonlarda bu kiloyu bile yakalamakta zorlanıyordu.



