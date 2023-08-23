Dallas Mavericks'in, serbest oyuncu Markieff Morris ile yeniden sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, kadrosunda garantili kontratı olan 15 oyuncuya sahip olan Mavs ekibinin JaVale McGee'yi serbest bırakarak, Kyrie Irving takasının bir parçası olarak Brooklyn'den gelen ve geçtiğimiz sezonu Dallas'ta tamamlayan Morris'e yer açmayı planladığı açıklandı.



Morris'in, geçtiğimiz sezon sekiz normal sezon maçında toplamda yalnızca 70 dakika oynamasına rağmen, veteran liderliği nedeniyle organizasyon tarafından takdir edildiği kaydedildi.



