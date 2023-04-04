Dallas Mavericks'in, play-in turnuvası potasının tamamen dışına çıkması halinde yıldız oyuncuları Luka Doncic ve Kyrie Irving'i sezonun son maçları için kadro dışı bırakabileceği iddia edildi.



Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder'ın bir maç gerisinde, 10. sırada yer alan Mavericks ekibi, kendi performansının yanı sıra Utah Jazz'in de sezonu nasıl tamamlayacağına bağlı olarak dokuzuncu sıraya da yerleşebilir.



The Athletic'ten Shams Charania, Mavericks'in şu anda playoff tablosunun dışında olması ve bir sonraki draftta yüksek sıradan seçim yapma şansına sahip olması nedeniyle, takımın sezonun geri kalanında Irving ve Doncic'i kenara almayı düşündüğünü söyledi:



"Bana organizasyonun bu iki adamı kenara alma olasılığını ciddi olarak düşündüğü söylendi. İlk 10 korumalı bir seçimleri var. Play-in yarışının dışında olduklarından, bu seçimi ellerinde tutmamak onların yararına olacaktır. İlk 10 sıradan bir draft seçimine sahip olma esneklikleri bulunuyor ve bu da bu yaz piyasada bir veya daha fazla oyuncu almak için takas edebilecekleri toplam üç adet ilk tur seçimine sahip olacakları anlamına geliyor. O dönemde daha aktif takımlardan biri olacaklar."





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