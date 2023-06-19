Dallas Mavericks'in, bu yaz Kyrie Irving'e talip olan tek takım olduğu iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Bradley Beal'ın Phoenix Suns'a takas edilişinin, Mavericks'in bu yaz Kyrie'ye kontrat vermek isteyen tek takım olduğu düşüncesini "güçlendirdiğini" açıkladı:



"Lig kaynakları, bu gelişmelerin (Beal takası), 30 Haziran'da başlayacak NBA serbest oyuncu dönemine yaklaştığımız şu günlerde Mavericks'in Irving için bilinen tek talip olduğu fikrini güçlendirdiğini söylüyor."



Suns'ın geçmişte adı Irving ile geçmiş olsa da, Beal takası ile takımın muhtemelen farklı bir yöne doğru ilerlemek istediği düşünülüyor.



Bu sezon Irving, Mavericks ve Brooklyn Nets'te forma giydiği süre boyunca 27.1 sayı, 5.1 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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