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"Dallas, Kevin Love ile ilgileniyor olabilir" iddiası

Dallas Mavericks'in, Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ı kadrosuna katmakla ilgilenebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ı kadrosuna katmakla ilgilenebileceği bildirildi.

Bu sezonun çoğunu sakatlık nedeniyle kaçırmış olan Love, sadece iki maçta oynamış ve 23 dakikada 9.5 sayı, 6.0 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'un raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Mavericks'in bu konu hakkında ne düşündüğünü bilen bir kaynak, ekibin üçlük sıkıntısı ve MVP adayı Luka Doncic'i şutörlerle çevreleme arzusu göz önüne alındığında, Kevin Love'ın çok daha uygun olduğunu öne sürdü.

Love aynı zamanda Dallas'ın sorun yaşadığı savunma ribaundı metriklerini artırmaya da yardımcı olacaktır. Yine de, Mavericks'in bir anlaşmayı kolaylaştırmaya yardımcı olacak olan, iki cazip ve süresi dolan sözleşmesi var - Tim Hardaway Jr. (18 milyon dolar) ve James Johnson (16 milyon dolar)."


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