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Dallas, JJ Redick'in kadroya ne zaman katılacağını bilmiyor

Dallas Mavericks, sağ topuğundaki cerrahi olmayan bir prosedürden sonrası iyileşme sürecinde yer alan JJ Redick'in takıma ne zaman katılacağına dair herhangi bir zaman çizelgesi olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks, sağ topuğundaki cerrahi olmayan bir prosedürden sonrası iyileşme sürecinde yer alan JJ Redick'in takıma ne zaman katılacağına dair herhangi bir zaman çizelgesi olmadığını belirtti.

Redick, All-Star molasından beri sezonda forma giyememişti.

Takımın basketbol operasyonları başkanı Donnie Nelson, Redick ile ilgili şunları söyledi:

"Topuğun %100 sağlıklı olduğundan emin olmak istiyoruz. Bu daha çok, onu çalıştırma ve sonra yavaşça, rahat olduğu zaman entegre etmeye çalışarak Dallas'a getirme şansına sahip olacağımız bir durum. Kendisi bana Luka'nın (Doncic) en sevdiği oyunculardan biri olduğunu söylemişti ve Luka, Dirk (Nowitzki) gibi onunla mesajlaşma şansı bulmuştu. Bana kalırsa, Dallas'a geldiği için oldukça heyecanlı."

Koç Rick Carlisle, Redick'in topuğunun iyileşmesinin "ilerlediğini" belirtti.

Mavs, Redick'i son takas günü sona ermeden birkaç dakika önce kadrosuna katmıştı.


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